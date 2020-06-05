Зеленский поговорил с Папой Римским и говорит, что тот занимается освобождением Маркива

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Папой Римским Франциском и заявил, что понтифик занимается освобождением украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии до 24 лет тюрьмы.

О разговоре отчитались в пресс-службе офиса президента в пятницу, сообщает "Европейская правда".

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"Его святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива", - заявили в пресс-службе после разговора.

Отмечается, что общение Зеленского с Папой Франциском произошло в развитие диалога, начатого во время официального визита Зеленского в Ватикан в начале февраля.

В прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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Эпидемия коронавируса привела к блокированию начала рассмотрения апелляционной жалобы в суде второй инстанции в Милане по делу Маркива. Адвокаты прогнозируют, что суд пройдет осенью.

В январе Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Маркива.