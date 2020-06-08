Німеччина планує зробити маски для обличчя обов’язковими в аеропортах

Всі аеропорти Німеччини планують ввести вимогу про обов'язкове носіння масок для пасажирів і співробітників із збільшенням кількості поїздок протягом літа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

За даними видання, оператори аеропортів і відповідних органів влади підготували проєкт заходів безпеки, який набуде чинності до скасування Німеччиною попередження про поїздки по всій території ЄС 15 червня.

Автори проєкту вважають, що маски для обличчя дозволять аеропортам обробляти більше пасажирів протягом літніх місяців, особливо в місцях, де важко витримувати відстань 1,5 метра.

До них відносяться зони перевірки безпеки, шаттли, а також зони видачі багажу.

Після скасування прикордонних обмежень очікується великий сплеск пасажиропотоку - повітряний рух впав до 1% від його нормального рівня під час карантину в Німеччині в квітні і травні в деяких аеропортах, таких як берлінський Tegel.

До цього моменту Німеччина тільки давала загальну рекомендацію про те, що люди повинні прикривати ніс і рот в аеропортах - як це потрібно по всій країні в супермаркетах і у громадському транспорті.

Нагадаємо, уряд Німеччини заявив, що не буде евакуювати на батьківщину своїх громадян, які заразилися коронавірусом під час поїздок у відпустку за кордон.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн, зокрема, України, до кінця червня.

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