Германия планирует сделать маски для лица обязательными в аэропортах

Все аэропорты Германии планируют ввести требование об обязательном ношении масок для пассажиров и сотрудников по мере увеличения количества поездок в течение лета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

По данным издания, операторы аэропортов и соответствующие органы власти подготовили проект мер безопасности, который вступит в силу до отмены Германией предупреждения о поездках по всей территории ЕС 15 июня.

Авторы проекта считают, что маски для лица позволят аэропортам обрабатывать больше пассажиров в течение летних месяцев, особенно в местах, где трудно выдерживать расстояние 1,5 метра.

К ним относятся зоны проверки безопасности, автобусы, а также зоны возврата багажа.

После отмены пограничных ограничений ожидается большой всплеск пассажиропотока - воздушное движение упало до 1% от его нормального уровня во время карантина в Германии в апреле и мае в некоторых аэропортах, таких как берлинский Tegel.

До этого момента Германия только давала общую рекомендацию о том, что люди должны прикрывать нос и рот в аэропортах - как это требуется по всей стране в супермаркетах и ​​на общественном транспорте.

Напомним, правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время поездок в отпуск за границу.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продление ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.

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