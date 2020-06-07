Німеччина не буде евакуювати тих, хто заразився у відпустці

Уряд Німеччини не буде евакуювати на батьківщину своїх громадян, які заразилися коронавірусом під час поїздок у відпустку за кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Той, хто заразиться коронавірусом у відпустці, не може розраховувати на те, що ми вивеземо його назад в Німеччину", - сказав міністр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 червня.

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"Звичайно, в екстрених випадках наші консульські представництва будуть готові надати необхідну підтримку. Але уряд Німеччини не зможе ще раз організувати авіарейс, щоб забрати на батьківщину відпочиваючих", - підкреслив Маас.

З 15 червня Німеччина скасовує попередження про небезпеку подорожей в низку європейських країн.

"Ми хочемо мати можливість покластися на те, що наші громадяни, враховуючи поширення вірусу, проявлять в подорожах максимальну обережність", - зазначив Маас.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн, зокрема, України, до кінця червня.

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