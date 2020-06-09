Словаччина з середи скасує карантин і дозволить в’їзд з 16 країн

Прем’єр Словаччини Ігор Матович оголосив про подальші послаблення коронавірусних обмежень з середи, серед них – дозвіл на подорожі з 16 країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Найбільша зміна стосується носіння масок – їх більше не потрібно буде носити на вулиці. Як і раніше, залишиться обов'язок носити маску в громадському транспорті або магазинах.

З середи також можна буде відкривати дитячі кімнати у ТРЦ або нічні клуби. Ресторанам більше не доведеться тримати двометрову відстань між окремими столиками.

Однак магазини як і раніше будуть закриті по неділях.

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Також буде дозволене відновлення роботи шкіл і центрів дозвілля.

Загальнонаціональний карантин буде скасований з середи.

Матович також оголосив про розширення числа держав, з якими Словаччина знову матиме відкриті кордони і відновить всі види транспортного сполучення з ними.

Так, більше не буде обмежень для мандрівників з Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Греції, Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії.

Минулого тижня Словаччина знову відкрила кордони з сусідніми Чехією, Австрією та Угорщиною.

"У інших країн немає такої позитивної ситуації, щоб ми могли мати такий відкритий доступ до них", - сказав Матович.

Надзвичайний стан у Словаччині, запроваджений через коронавірус, триватиме до 15 червня, після цієї дати його продовжувати не будуть.