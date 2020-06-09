Словакия со среды отменит карантин и разрешит въезд из 16 стран

Премьер Словакии Игорь Матович объявил о дальнейших ослаблениях коронавирусных ограничений со среды, среди них - разрешение на путешествия из 16 стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Наибольшее изменение касается ношения масок - их больше не нужно будет носить на улице. По-прежнему останется обязанность носить маску в общественном транспорте или магазинах.

Со среды можно будет открывать детские в ТРЦ или ночные клубы. Ресторанам больше не придется оставлять двухметровое расстояние между отдельными столиками.

Однако магазины по-прежнему будут закрыты по воскресеньям.

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Также будет разрешено восстановление работы школ и центров досуга.

Общенациональный карантин будет отменен со среды.

Матович также объявил о расширении числа государств, с которыми Словакия снова будет иметь открытые границы и восстановит все виды транспортного сообщения с ними.

Так, больше не будет ограничений для путешественников из Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

На прошлой неделе Словакия вновь открыла границы с соседними Чехией, Австрией и Венгрией.

"В других странах нет такой позитивной ситуации, чтобы мы могли иметь такой открытый доступ к ним", - сказал Матович.

Чрезвычайное положение в Словакии, введенное из-за коронавируса, продлится до 15 июня, после этой даты его продлевать не будут.