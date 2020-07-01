Корупційний скандал у Словенії: затримано міністра, глава МВС - у відставці на знак протесту

Словенська поліція затримала міністра економіки, а глава МВС подав у відставку на знак протесту проти цього на тлі антикорупційного розслідування закупівель медичного обладнання для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Total Slovenia News.

Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс повідомив у вівторок, що подав заяву про відставку прем'єр-міністру Янезу Янші і що Янша прийняв її.

Хойс пов'язав відставку з обшуками, проведеними Національним бюро розслідувань в декількох місцях, в тому числі у міністра економіки Здравко Почівальшека, якого згодом затримали. ЗМІ повідомили, що поліція підозрює зловживання службовим становищем у березневій закупівлі медичних апаратів штучної вентиляції легенів.

Хойс вважає, що обшуки і затримання політично мотивовані, тому він приймає на себе "політичну відповідальність, оскільки ця відповідальність лежить на міністрі".

"Як міністр я ніколи не втручався в роботу поліції з тим, що б вказувати, кого і навіщо переслідувати. Моя позиція завжди полягала в тому, що порядок повинен бути для всіх в цій країні, а це означає, що всі злочини повинні бути розслідувані", - сказав Хойс.

Розслідування справи про зловживання під час державних закупівель було розпочато Спеціалізованою державною прокуратурою два місяці тому, після ток-шоу на словенському телебаченні. Іван Гале, співробітник Інституту товарних резервів, заявив в ефірі, що захисні маски та апарати штучного дихання уряд купував за завищеними цінами через компанію Geneplanet, близьку до влади. За його твердженням, ШВЛ вартістю 10000 євро купили через "свою" фірму за 36400 євро.

Було оприлюднено аудіозапис, в якому міністр Почівальшек вимагав, щоб працівники Інституту перевели 8 мільйонів євро, 100% авансу, на рахунок Geneplanet.

Почівальшек заперечує будь-яке зловживання.

Скандал збігся з тижнями загальнонаціональних демонстрацій проти прем'єр-міністра Янеза Янші. Протестувальники планують провести демонстрацію протягом 11-го тижня поспіль у п'ятницю, де закличуть Яншу піти у відставку через передбачувану корупцію, придушення свободи ЗМІ та напади на судову систему.