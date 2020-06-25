Словенія, яка першою у Європі оголосила про завершення епідемії, повертає "масковий режим"

Словенія, яка першою у Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повертає "масковий режим" у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє словенське RTV SLO.

Уряд країни прийняв рішення відновити вимогу про використання маски у приміщеннях та громадському транспорті у зв'язку зі зростанням кількості нових хворих на коронавірус. Вимога щодо масок поширюється і на вірян у храмах, у тому числі церковий хор. Також вимагається дезінфекція рук та дотримання дистанції у 1,5 метри, за винятком членів родини, які проживають разом.

Рішення переглядатимуть кожні 14 днів, аналізуючи розвиток ситуації.

Помітний стрибок кількості нових випадків зафіксували 23 червня, коли за добу виявили 13 хворих. До того приріст нових випадків більше місяця коливався у межах одного-декількох за добу, лише кілька разів зростаючи до 6-8*.

Після цього учора повідомили про 7 нових хворих, а за останню добу виявили 6 випадків коронавірусу, після більше 1200 проведених тестів.

Також уряд переглянув список "безпечних" країн, для мандрівників з яких не обов’язково відбувати 14-денну самоізоляцію після в’їзду до Словенії.

Зокрема, зі списку безпечних країн виключили Люксембург та Чорногорію, яка менше місяця тому оголосила себе "вільною від коронавірусу", але протягом останнього тижня вже тричі реєструвала більше 10 нових випадків зараження.

З початку епідемії, у Словенії, населення якої складає 2 млн осіб, підтверджено 1547 випадків коронавірусу, 111 хворих померли.

Нагадаємо, Словенія першою у Європі, 15 травня, оголосила про завершення епідемії.

*Дані про динаміку епідемії у Словенії та Чорногорії взяті з порталу worldometers.info, який збирає та порівнює офіційну статистику органів охорони здоров'я усіх країн світу.