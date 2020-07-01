ЄІБ погодив 50 млн євро кредиту для першого інноваційного парку України 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодив надання кредиту у розмірі 50 млн євро для першого інноваційного парку України UNIT.City.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЄІБ в Україні.

Кредит спрямують на фінансування проєкту "Інноваційний кампус для України", який передбачає дизайн, реновацію та побудову нових спеціалізованих приміщень та споруд в парку UNIT.City, що належить холдинговій компанії UFuture.

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Проєкт "Інноваційний кампус для України" отримає підтримку від InnovFin Science, спільної ініціативи Європейської комісії та ЄІБ, яка сприяє інвестиціям у наукові дослідження та інновації державних та приватних установ.

Кредит надається у межах програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та управляється ЄІБ. Кредит надається у межах програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та управляється ЄІБ.

Проєкт допоможе створити один із найбільших хабів у Центральній та Східній Європі, який поєднає профільну інфраструктуру та інноваційну екосистему для ІТ і технологічних компаній.

У міському просторі на 25 гектарах розмістяться нові офіси стартапів та навчальні IT-центри, високотехнологічні компанії та R&D-центри, інкубатори та акселератори, які сприятимуть розвитку хай-тек індустрії в Україні.

Проєкт включає приватний навчальний ІТ-центр, багатофункціональні адаптивні площі для низки офісних приміщень, цифрові виробничі лабораторії, приміщення загального користування та простір для взаємодії, переговорні кімнати та приміщення для семінарів та подій, а також інші допоміжні споруди та об'єкти інфраструктури.

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В інноваційному кампусі орендарі матимуть доступ до приміщень, багатофункціонального офісного простору, менторських та тренінгових програм, а також спільних інструментів та послуг для підтримки їхнього бізнес-зростання.

Кредитна лінія ЄІБ передбачає до 10 траншів щонайменше по 5 млн євро кожен. Кошти надаються на дев'ять років з вигідною для України річною процентною ставкою.

Будівництво нових кампусів інноваційного парку передбачає загальну площу 70 тисяч квадратних метрів. Загальна вартість проєкту оцінюється в 110 млн євро. Таким чином близько половини прогнозованих витрат профінансує ЄІБ.