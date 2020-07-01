ЕИБ согласовал 50 млн евро кредита для первого инновационного парка Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для первого инновационного парка Украины UNIT.City.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕИБ в Украине.

Кредит направят на финансирование проекта "Инновационный кампус для Украины", который предусматривает дизайн, реновацию и строительство новых специализированных помещений и сооружений в парке UNIT.City, принадлежащем холдинговой компании UFuture.

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Проект "Инновационный кампус для Украины" получит поддержку от InnovFin Science, совместной инициативы Европейской комиссии и ЕИБ, которая способствует инвестициям в научные исследования и инновации государственных и частных учреждений.

Кредит предоставляется в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" и управляется ЕИБ. Кредит предоставляется в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" и управляется ЕИБ.

Проект поможет создать один из крупнейших хабов в Центральной и Восточной Европе, сочетающий профильную инфраструктуру и инновационную экосистему для ИТ и технологических компаний.

В городском пространстве на 25 гектарах разместятся новые офисы стартапов и учебные IT-центры, высокотехнологичные компании и R&D-центры, инкубаторы и акселераторы, способствующие развитию хай-тек индустрии в Украине.

Проект включает частный учебный IТ-центр, многофункциональные адаптивные площади для ряда офисных помещений, цифровые производственные лаборатории, помещения общего пользования и пространство для взаимодействия, переговорные комнаты и помещения для семинаров и других мероприятий, а также другие вспомогательные сооружения и объекты инфраструктуры.

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В инновационном кампусе арендаторы будут иметь доступ к помещениям многофункционального офисного пространства, менторским и тренинговым программам, а также совместным инструментам и услугам для поддержки их бизнес-роста.

Кредитная линия ЕИБ предусматривает до 10 траншей минимум по 5 млн евро каждый. Средства предоставляются на девять лет с выгодной для Украины годовой процентной ставкой.

Строительство новых кампусов инновационного парка предусматривает общую площадь 70 000 квадратных метров. Общая стоимость проекта оценивается в 110 млн евро. Таким образом около половины прогнозируемых расходов профинансирует ЕИБ.