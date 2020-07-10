Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

Нідерланди подадуть позов проти РФ до ЄСПЛ через збитий над Донбасом МН17

Посла України викликали в МЗС Грузії через нові заяви Саакашвілі

Єврокомісія: Україна продовжує відповідати критеріям безвізу з ЄС






Президент-сюрприз: останнє опитування перед виборами у Польщі не визначило явного лідера 

П'ятниця, 10 липня 2020, 17:11

Відповідно до останнього опитування IBRIS для Onet, обидва кандидати у президенти Польщі - Анджей Дуда і Рафал Тшасковський - мають практично однакові шанси на перемогу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Перед голосуванням у другому турі виборів, яке відбудеться в неділю 12 липня, опозиційний кандидат Рафал Тшасковський лідирує з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців. 

Читайте також
Вибори у Польщі: 11% досі не визначилися, за кого голосувати

Президента Анджея Дуду підтримують 45,7% респондентів.

Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос. 

"Виходячи з цих результатів, неможливо визначити, хто переможе на виборах у неділю. Результат повинен бути прочитаний як нічия" - прокоментував підсумки опитування Марцін Дума, президент IBRIS.

Нагадаємо, Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%. 

Читайте також: "Лінивий хлопець", якого боїться влада: хто може стати новим президентом Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua