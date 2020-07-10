Президент-сюрприз: останнє опитування перед виборами у Польщі не визначило явного лідера 

Відповідно до останнього опитування IBRIS для Onet, обидва кандидати у президенти Польщі - Анджей Дуда і Рафал Тшасковський - мають практично однакові шанси на перемогу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перед голосуванням у другому турі виборів, яке відбудеться в неділю 12 липня, опозиційний кандидат Рафал Тшасковський лідирує з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців.

Президента Анджея Дуду підтримують 45,7% респондентів.

Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос.

"Виходячи з цих результатів, неможливо визначити, хто переможе на виборах у неділю. Результат повинен бути прочитаний як нічия" - прокоментував підсумки опитування Марцін Дума, президент IBRIS.

Нагадаємо, Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

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