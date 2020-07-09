Вибори у Польщі: 11% досі не визначилися, за кого голосувати

Підтримка кандидатів у другому турі президентських виборів у Польщі відрізняється лише в 1%, а 11% досі не визначилися з вибором.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, такими є останні результати дослідження громадської думки від Kantar.

81% опитаних збираються голосувати у другому турі президентських виборів, із них 53% точно впевнені, що прийдуть на дільницю. Не збираються брати участі у виборах 13%, а 6% - ще не визначилися.

Серед виборців, які збираються голосувати, 45% збираються підтримати кандидата від "Громадянської платформи" і мера Варшави Рафала Тшасковського.

Чинний президент Анджей Дуда відстає у межах статистичної похибки – за нього збираються голосувати 44% опитаних.

Ще 11% респондентів досі не визначилися, за кого голосуватимуть. Саме їхні голоси стануть вирішальними 12 липня.

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Kantar зазначає, водночас, що на дільниці можуть прийти менше людей, ніж ті, хто задекларував такий намір під час опитування.

Дане дослідження проводилося у період з 3 по 8 липня. Всього опитали 978 осіб віком від 18 років.

Нагадаємо, Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

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