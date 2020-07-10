Президент-сюрприз: последний опрос перед выборами в Польше не определил явного лидера
Согласно последнему опросу IBRIS для Onet, оба кандидата в президенты Польши – Анджей Дуда и Рафал Тшасковский - имеют практически одинаковые шансы на победу.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Перед голосованием во втором туре выборов, которое состоится в воскресенье 12 июля, оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей.
Президента Анджея Дуду поддерживают 45,7% респондентов.
Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.
"Исходя из этих результатов, невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат должен быть прочитан как ничья", - прокомментировал итоги опроса Марцин Дума, президент IBRIS.
Напомним, Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.