В МЗС підтвердили, що Іран дав згоду на переговори про компенсації за катастрофу МАУ

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що іранська сторона готова прибути для переговорів про компенсації для України за збитий літак МАУ.

Про це Кулеба розповів на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми отримали інформацію від нашого посольства в Ірані, про те, що іранська сторона висловила готовність прибути для перемовин щодо компенсацій для України з 20 по 30 липня. Ми чекаємо з нетерпінням на початок цього переговорного процесу", - сказав Кулеба.

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Раніше посольство Ірану в Україні повідомило, що іранська сторона готова розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня, і очікує на дату, запропоновану українською стороною.

Кулеба також заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.

Його заява прозвучала у відповідь на дані іранського агентства цивільної авіації, що причиною авіакатастрофи літака МАУ стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що МЗС готується до процесу в Суді ООН з Іраном через збиття авіалайнера МАУ.