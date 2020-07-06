МЗС готується до процесу в Суді ООН з Іраном через збиття авіалайнера МАУ

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив журналістам заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами Єніна, про терміни говорити неможливо, попереду проведення багатьох обов’язкових процедур, тому офіційне рішення ще не ухвалене. Однак МЗС бачить, що переговори з Іраном ведуть до подачі позову до міжнародних юрисдикцій.

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"Чи раніше, чи пізніше нам доведеться піти в Суд ООН щодо збиття літака", - заявив Єнін.

Заступник міністра наголосив, що діалог з Іраном не припиняється і Україна буде готова владнати суперечку у позасудовому порядку. "Щоби було мирне врегулювання, нам потрібно зібрати максимальну доказову базу", - пояснив він.

Євген Єнін додав, що Україна може подати в МС ООН за механізмами, передбаченими Чиказькою конвенцією.

Діє також Монреальська конвенція, яка передбачає можливу відповідальність Ірану за неякісно проведене розслідування. Втім, офіційний Київ не зможе використати цю норму, оскільки від часів СРСР не визнає юрисдикції МС ООН в рамках Монреальської конвенції. Однак існує теоретична можливість, що цю можливість використають інші країни, громадяни яких загинули у збитому літаку.

"Це (подача позову) буде предметом перемовин з партнерами. Ми також думаємо над можливістю посилення нашої юридичної команди, зважаючи на складність і важливість процесу", пояснив представник МЗС.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.

Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці бортових самописців збитого літака, які їй передасть Іран.