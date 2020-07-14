В МИД подтвердили, что Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсациях для Украины за сбитый самолет МАУ.

Об этом Кулеба рассказал на брифинге во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы получили информацию от нашего посольства в Иране, о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров о компенсациях для Украины с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начало этого переговорного процесса", - сказал Кулеба.

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Ранее посольство Ирана в Украине сообщило, что иранская сторона готова начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля и ожидает дату, предложенную украинской стороной.

Кулеба также заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбития украинского лайнера МАУ, как об этом говорит Иран.

Его заявление прозвучало в ответ на данные иранского агентства гражданской авиации, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что МИД готовится к процессу в Суде ООН с Ираном из сбивания авиалайнера МАУ.