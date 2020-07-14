Уряду Грузії продовжили дозвіл вводити додаткові обмеження без надзвичайного стану

Парламент Грузії дозволив уряду країни до кінця року запроваджувати додаткові обмеження, не оголошуючи надзвичайний стан.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", відповідний проєкт закону сьогодні підтримали 76 голосами.

Законопроєкт ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", пояснюючи це тим, що в країні можлива друга хвиля коронавірусу.

"Метою проєкту є збереження чинного правового механізму після 15 липня 2020 року… для запровадження ефективних заходів для боротьби з пандемією", - зазначають у документі.

Нагадаємо, у травні Грузія вирішила не продовжувати надзвичайний стан, запроваджений 21 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу; термін його дії сплив 22 травня.

Після цього парламент країни дозволив уряду до 15 липня за потреби, без погодження з парламентом, запроваджувати додаткові обмеження, не оголошуючи для цього надзвичайний стан.

Сьогоднішнє голосування продовжило ці повноваження уряду до кінця 2020 року.



В опозиції рішення вважають неконституційним і таким, що шкодить демократичному розвитку Грузії.

Як повідомлялося раніше, у правлячій партії Грузії не виключають, що парламентські вибори можуть бути перенесені у разі другої хвилі епідемії коронавірусу.

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