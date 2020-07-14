Правительству Грузии продлили разрешение вводить ограничения без чрезвычайного положения

Парламент Грузии разрешил правительству страны до конца года вводить дополнительные ограничения, не объявляя чрезвычайное положение.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", соответствующий проект закона сегодня поддержали 76 голосами.

Законопроект инициировала правящая партия "Грузинская мечта", объясняя это тем, что в стране возможна вторая волна коронавируса.

"Цель проекта - сохранение действующего правового механизма после 15 июля 2020 года... для внедрения эффективных мер по борьбе с пандемией", - отмечают в документе.

Напомним, в мае Грузия решила не продлевать чрезвычайное положение, введенное 21 марта в связи с эпидемией коронавируса; срок его действия истек 22 мая.

После этого парламент страны разрешил правительству до 15 июля при необходимости, без согласования с парламентом, вводить дополнительные ограничения, не объявляя для этого чрезвычайное положение.

Сегодняшнее голосование продолжило эти полномочия правительства до конца 2020 года.

В оппозиции решение считают неконституционным и наносящим вред демократическому развитию Грузии.

Как сообщалось ранее, в правящей партии Грузии не исключают, что парламентские выборы могут быть перенесены в случае второй волны эпидемии коронавируса.

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