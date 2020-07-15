Уряд призначив нового державного секретаря МЗС України

Кабінет міністрів призначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Дмитро Кулеба.

"У відкритій процедурі добору, за результатами якої я подав на призначення Олександра, взяло участь десять кандидатів. Після відновлення конкурсних процедур в МЗС буде проведений конкурс на цю посаду", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Наразі через ситуацію з коронавірусом призначення відбуваються за спрощеною процедурою шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

"Олександр чудово розуміє систему МЗС, знає як в щоденному режимі адмініструвати її з максимальною ефективністю і запроваджувати зміни, які мають відбуватися в дипломатичній службі", - додав міністр.

Баньков указом президента сьогодні був звільнений з посади посла України в Румунії, яку він обіймав з 2017 року. До цього він обіймав посаду директора Департаменту секретаріату в МЗС.

Нагадаємо, у березні уряд звільнив Андрія Заяця з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

Посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної.