Зеленський звільнив посла України в Румунії
Середа, 15 липня 2020, 14:34
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у середу указі українського президента.
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"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії", - сказано в тексті указу.
Баньков був призначений послом у квітні 2017 року Петром Порошенком.
До цього він обіймав посаду директора Департаменту секретаріату в МЗС.
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