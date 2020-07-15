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Зеленський звільнив посла України в Румунії

Середа, 15 липня 2020, 14:34

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у середу указі українського президента.

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"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії", - сказано в тексті указу.

Баньков був призначений послом у квітні 2017 року Петром Порошенком. 

До цього він обіймав посаду директора Департаменту секретаріату в МЗС.

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