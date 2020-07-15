Кабмин назначил нового государственного секретаря МИД Украины

Кабинет министров назначил Александра Банькова на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Дмитрий Кулеба.

"В открытой процедуре отбора, по результатам которой я подал на назначении Александра, приняло участие десять кандидатов. После возобновления конкурсных процедур в МИД будет проведен конкурс на эту должность", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Сейчас из-за ситуации с коронавирусом назначения проходят по упрощенной процедуре путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

"Александр прекрасно понимает систему МИД, знает как в ежедневном режиме администрировать ее с максимальной эффективностью и внедрять изменения, должны проходить в дипломатической службе", - добавил министр.

Баньков указом президента сегодня был уволен с должности посла Украины в Румынии, которую он занимал с 2017 года. До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.

Напомним, в марте правительство уволило Андрея Зайца с должности государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Должность государственного секретаря является самой высокой в дипломатической службе, не имеющей статуса политической.