Франція запросила Україну до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ

Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці бортових самописців літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який у січні був збитий в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.", - написав Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих", - додав Єнін.

Нагадаємо, 22 червня глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.