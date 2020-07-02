Франция пригласила Украину для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в январе был сбит в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Сегодня Украина получила от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке" черных ящиков "РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля с.г.", - написал Енин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших", - добавил Енин.

Напомним, 22 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут направлены во Францию.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что украинский авиалайнер был сбит из-за человеческой ошибки.