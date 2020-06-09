Україна вимагатиме від Ірану компенсацій родинам загиблих у збитому літаку – МЗС

Україна вимагатиме від Ірану компенсацій родинам загиблих у збитому літаку МАУ.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України.

"Українська делегація буде вести переговори на міжурядовому рівні і вимагатиме від іранської сторони максимально повного виконання нею міжнародно-правових зобов’язань, у тому числі щодо виплати компенсацій", - розповів Євген Єнін.

Він зазначив, що формула розрахунку компенсацій також є одним з питань переговорів.

Євген Єнін додав, що найближчим часом має бути опублікований наказ президента щодо складу української делегації, яка буде вести перемовини з іранською стороною.

Він зазначив також, що іранська сторона "гратиме не на свою користь, якщо далі зволікатиме з передачею "чорних скриньок" літака.

"Безумовно, можливо зробити певні поправки на заходи, пов’язані з пандемією. Але я переконаний, що іранська сторона, зволікаючи з передачею "чорних скриньок", грає не на свою користь", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці травня посла Ірану в Україні викликали до МЗС через "шантаж чорними скриньками". У ЗМІ з’являлася інформація про те, що Іран нібито планує передати їх Франції. Посол Ірану заявив, що це не відповідає офіційній позиції країни.

Кілька днів тому представник МЗС Ірану заявив, що Тегеран не вірить, що в "чорних скриньках" літака міститься якась важлива інформація.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.