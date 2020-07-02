Україну визначили речником у перемовинах з Іраном щодо збитого літака МАУ

Україну визначили речником у перемовинах з Іраном щодо збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це домовилися на відеозустірічі держав-учасниць Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

У зустрічі брали участь міністри закордонних справ України, Канади, Афганістану, Великої Британії і Швеції.

Міністри підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати Іраном компенсацій, яким формалізували спільний підхід щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття рейсу PS752 та виплати компенсації.

"Координаційна група визначила Україну речником на переговорах з Іраном. Дорадчий комітет з представників кожного члена координаційної групи, які братимуть участь у переговорах, надаватиме допомогу речникові", - йдеться у повідомленні українського МЗС.

"Міждержавні переговори з Іраном щодо виплати компенсацій є важливим і необхідним кроком на шляху досягнення мети координаційної групи – відповідальності Ірану та допомоги сім'ям у пошуку заспокоєння в цю скорботну мить. Вони важливі для притягнення Ірану до відповідальності та виплати повних компенсацій постраждалим державам і сім’ям жертв", - зазначив у своєму коментарі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося раніше, що Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці бортових самописців збитого літака, які їй передасть Іран.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.