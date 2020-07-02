Украину определили представителем в переговорах с Ираном насчет сбитого самолета МАУ

Украину определили представителем в переговорах с Ираном по поводу сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом договорились на видеовстрече государств-участников Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

Во встрече принимали участие министры иностранных дел Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Министры подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате Ираном компенсаций. Этот документ формализирует общий подход по привлечению Ирана к ответственности за сбитый рейс PS752 и выплате компенсаций.

"Координационная группа определила Украину представителем на переговорах с Ираном. Консультативный комитет из представителей каждой из стран-членов координационной группы, которые будут принимать участие в переговорах, будут оказывать помощь спикеру", - говорится в сообщении украинского МИД.

"Межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций явлюется важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы - ответственности Ирана и помощи семьям в поиске успокоения в эту скорбную минуту. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплаты полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв", - отметил в своем комментарии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке бортовых самописцев сбитого самолета, которые ей передаст Иран.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбивание украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.