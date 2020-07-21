Росія намагалася вплинути на референдум за незалежність Шотландії – звіт

Звіт парламенту Британії стверджує, що Росія намагалася вплинути на голосування під час референдуму щодо незалежності Шотландії у 2014 році.

Про це йдеться у звіті щодо впливу Росії, підготовленому парламентським комітетом з розвідки і безпеки, публікація якого очікується пізніше, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Очікується, що в звіті буде зазначено, що Росія намагалася вплинути на референдум про незалежність Шотландії в 2014 році.

Він буде характеризувати передбачувані дії Кремля як "перше пострадянське втручання в західні демократичні вибори", сказало джерело в британському уряді.

Про цей висновок вперше повідомила газета Daily Telegraph, чиє джерело не змогло підтвердити, чи виявило розслідування спроби Росії втрутитися в голосування по Brexit. Уряд раніше заявив, що немає жодних доказів "успішного" втручання.

Втручання у вибори може відбуватися у формі дезінформації, спрямованої на підтримку або підрив тієї чи іншої сторони. Кремль раніше був звинувачений у поширенні фейкових новин через державні канали новин, такі як RT та Sputnik, або автоматизовані облікові записи ботів та тролів на каналах соціальних мереж, таких як Twitter, YouTube та Facebook.

Очікується, що в доповіді будуть згадуватися російські пожертвування політичним партіям - тема, яка особливо чутлива для консерваторів, хоча сумнівно, що буде йтися про якісь приголомшливі викриття.

Йтиметься про передбачувані російські кібератаки і спробу вбивства колишнього подвійного агента Сергея Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в 2018 році.

Крім оцінки загрози, в доповіді будуть розглянуті заходи Британії у відповідь і, ймовірно, будуть зроблені пропозиції про те, що ще країна повинна зробити для стримування агресії.

Прем'єр Британії Борис Джонсон затвердив публікацію звіту про ймовірне втручання РФ в середині грудня і у січні заявляв, що документ опублікують "за кілька тижнів". Раніше прем’єр Британії заявляв, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.

Звіт був переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності та втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він міг містити бентежні розкриття щодо Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів.