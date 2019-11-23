Прем’єр Британії: немає доказів втручання РФ у Brexit-референдум
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав твердження про втручання Росії у референдум щодо Brexit дурнею, схожою на історії про Бермудський трикутник.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час передвиборчих дебатів у п’ятницю.
Відповідаючи на запитання, Джонсону довелось захищати своє рішення не публікувати парламентський звіт про російський вплив. Прем’єр вважає, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.
"Немає абсолютно ніяких доказів, які свідчили б про будь-яке втручання в будь-яку британську виборчу подію", - сказав Джонсон.
Він повторив свою позицію, що рішення не публікувати звіт пов’язане тільки з виборчим процесом у Британії. "Причина, полягає в тому, що я не бачу підстав для втручання в нормальний робочий графік тільки тому, що йдуть вибори", - зауважив глава британського уряду.
На сам кінець він категорично заперечив будь-чиє втручання у референдум про Brexit.
"Вибачте, але все це схоже на дурню про Бермудський трикутник. Як і припущення про те, що результати референдуму, на якому 17,4 млн чоловік проголосували за вихід з ЄС, були якимось чином підроблені, перекручені", - сказав Борис Джонсон.
Документ, який відмовляється публікувати Джонсон, був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.
Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він може містити бентежні розкриття щодо прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів 12 грудня.