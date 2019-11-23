Прем’єр Британії: немає доказів втручання РФ у Brexit-референдум

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав твердження про втручання Росії у референдум щодо Brexit дурнею, схожою на історії про Бермудський трикутник.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час передвиборчих дебатів у п’ятницю.

Відповідаючи на запитання, Джонсону довелось захищати своє рішення не публікувати парламентський звіт про російський вплив. Прем’єр вважає, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.

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"Немає абсолютно ніяких доказів, які свідчили б про будь-яке втручання в будь-яку британську виборчу подію", - сказав Джонсон.

Він повторив свою позицію, що рішення не публікувати звіт пов’язане тільки з виборчим процесом у Британії. "Причина, полягає в тому, що я не бачу підстав для втручання в нормальний робочий графік тільки тому, що йдуть вибори", - зауважив глава британського уряду.

На сам кінець він категорично заперечив будь-чиє втручання у референдум про Brexit.

"Вибачте, але все це схоже на дурню про Бермудський трикутник. Як і припущення про те, що результати референдуму, на якому 17,4 млн чоловік проголосували за вихід з ЄС, були якимось чином підроблені, перекручені", - сказав Борис Джонсон.

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Документ, який відмовляється публікувати Джонсон, був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він може містити бентежні розкриття щодо прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів 12 грудня.