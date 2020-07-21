Россия пыталась повлиять на референдум за независимость Шотландии - отчет

Отчет парламента Британии утверждает, что Россия пыталась повлиять на голосование во время референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

Об этом говорится в отчете о влиянии России, подготовленном парламентским комитетом по разведке и безопасности, публикация которого ожидается позже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Ожидается, что в отчете будет указано, что Россия пыталась повлиять на референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.

Он будет характеризовать предполагаемые действия Кремля как "первое постсоветское вмешательства в западные демократические выборы", сказал источник в британском правительстве.

Этот вывод впервые сообщила газета Daily Telegraph, чей источник не смог подтвердить, выявило расследование попытки России вмешаться в голосование по Brexit. Правительство ранее заявило, что нет никаких доказательств "успешного" вмешательства.

Вмешательство в выборы может происходить в форме дезинформации, направленной на поддержку или подрыв той или иной стороны. Кремль ранее был обвинен в распространении фейковых новостей через государственные каналы новостей, такие как RT и Sputnik, или автоматизированные учетные записи ботов и троллей на каналах социальных сетей, таких как Twitter, YouTube и Facebook.

Ожидается, что в докладе будут упоминаться российские пожертвования политическим партиям - тема, которая особенно чувствительна для консерваторов, хотя сомнительно, что будет идти речь о каких-то потрясающие разоблачения.

Речь пойдет о предполагаемых российские кибератаки и попытку убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Кроме оценки угрозы, в докладе будут рассмотрены меры Британии в ответ и, вероятно, будут сделаны предложения о том, что еще страна должна сделать для сдерживания агрессии.

Премьер Британии Борис Джонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательстве РФ в середине декабря и в январе заявлял, что документ опубликуют "за несколько недель". Ранее премьер Британии заявлял, что заявления о вероятном российское вмешательство не имеют оснований.

Отчет был передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать мятущиеся раскрытия относительно Джонсона и его партии в преддверии парламентских выборов.