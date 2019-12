Прем'єр Британії затвердив публікацію звіту про ймовірне втручання РФ - ЗМІ

Звіт щодо ймовірного втручання Росії в британську політику схвалений для публікації прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали в Twitter кілька британських журналістів.

"В офісі прем'єра заявили, що відкладений звіт комітету з розвідки про ймовірне втручання Росії в британські вибори в даний час схвалений для публікації Борисом Джонсоном", - написав журналіст The Guardian Пітер Уокер.

No 10 says the contentiously-delayed intelligence committee report into alleged Russian interference in UK elections has now been approved for publication by Boris Johnson. Well, fancy that.