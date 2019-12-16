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Прем'єр Британії затвердив публікацію звіту про ймовірне втручання РФ - ЗМІ

Понеділок, 16 грудня 2019, 13:59

Звіт щодо ймовірного втручання Росії в британську політику схвалений для публікації прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали в Twitter кілька британських журналістів.

"В офісі прем'єра заявили, що відкладений звіт комітету з розвідки про ймовірне втручання Росії в британські вибори в даний час схвалений для публікації Борисом Джонсоном", - написав журналіст The Guardian Пітер Уокер.

Він також додав, що публікацію все одно ще доведеться почекати деякий час, тому що має бути призначений новий комітет з розвідки, який повинен формально затвердити публікацію.

Раніше Джонсон заявляв, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.

Звіт був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності та втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він міг містити бентежні розкриття щодо Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів.

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Велика Британія
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