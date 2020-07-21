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Міжнародна конференція з реформ в Україні у 2022 році пройде у Швейцарії

Вівторок, 21 липня 2020, 13:32

П'ята міжнародна конференція з питань реформ в Україні в 2022 році відбудеться у Швейцарії. 

Про це на спільному брифінгу з президенткою Швейцарії у Києві заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

"У 2022 році у Швейцарії відбудеться міжнародна конференція щодо реформ в Україні", - сказав Зеленський. 

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Він повідомив, що підписав із президенткою Швейцарії Симонеттою Зоммаругою  меморандум, який визначить конкретний алгоритм дій для підготовки цього заходу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень у Вільнюсі, було перенесено. 

Нагадаємо, минулого року конференція з питань реформ в Україні відбулась у Канаді, а у 2018-му проходила у Копенгагені.

Традиційно, ключовою аудиторією конференції є іноземні та українські державні посадовці, бізнесмени високого рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

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Швейцарія
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