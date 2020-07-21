Міжнародна конференція з реформ в Україні у 2022 році пройде у Швейцарії

П'ята міжнародна конференція з питань реформ в Україні в 2022 році відбудеться у Швейцарії.

Про це на спільному брифінгу з президенткою Швейцарії у Києві заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У 2022 році у Швейцарії відбудеться міжнародна конференція щодо реформ в Україні", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що підписав із президенткою Швейцарії Симонеттою Зоммаругою меморандум, який визначить конкретний алгоритм дій для підготовки цього заходу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень у Вільнюсі, було перенесено.

Нагадаємо, минулого року конференція з питань реформ в Україні відбулась у Канаді, а у 2018-му проходила у Копенгагені.

Традиційно, ключовою аудиторією конференції є іноземні та українські державні посадовці, бізнесмени високого рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.