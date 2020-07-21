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Международная конференция по реформам в Украине в 2022 году пройдет в Швейцарии

Вторник, 21 июля 2020, 13:32

Пятая международная конференция по вопросам реформ в Украине в 2022 году состоится в Швейцарии.

Об этом на совместном брифинге с президентом Швейцарии в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В 2022 году в Швейцарии состоится международная конференция по реформам в Украине", - сказал Зеленский.

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Он сообщил, что подписал с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого мероприятия.

Напомним, из-за пандемии коронавируса конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Вильнюсе, была перенесена.

В прошлом году конференция по вопросам реформ в Украине состоялась в Канаде, а в 2018-м проходила в Копенгагене.

Традиционно, ключевой аудиторией конференции являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены высокого уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

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