У Зеленського назвали "главою держави" президентку Швейцарії, яка не має такого статусу

Пресслужба президента України повідомила про його зустріч із "главою швейцарської держави", яка "перебуває в Україні з державним візитом", хоча швейцарська гостя не має даного статусу і не має права здійснювати державні візити.

Повідомлення про це опублікував офіційний сайт президента України.

На Банковій, зокрема, повідомили, що на офіційній церемонії зустрічі у Маріїнському палаці "начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав". Також у повідомленні кілька разів підкреслено, що президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга "перебуває в Україні з державним візитом".

Втім, ці твердження суперечать принципу організації влади у Швейцарії, за конституцією якої президенти Федеральної ради не наділені таким статусом.

Через те, що президентку Швейцарії часом помилково називають "главою держави", офіційний сайт уряду навіть містить детальні пояснення, чому це є неприпустимим.

"На відміну від інших країни, у Швейцарії немає однієї людини, що є главою держави... Хоча з назви може здаватися інакше, президентка Швейцарії не главою держави. Цю посаду не обіймає одна особа – натомість (главою держави є) колективний орган, Федеральна рада", - пояснює урядовий сайт.

Саме через відсутність цього статусу президентка Швейцарії, як підкреслюють ці роз’яснення, не може здійснювати державні візити. У офіційних документах і заявах з Берна ці поїздки мають назву "президентських візитів".

Втім швейцарська влада дозволяє державам-партнерам мати різночитання щодо статусу візиту. Урядові пояснення визнають, що швейцарська система є унікальною і не підпадає під загальні правила, тому держава, яка приймає президентку в гості, за протокольними нормами може розцінювати візит президента або президентки Швейцарії як "державний".

"Враховуючи те, що президент Швейцарії не є главою держави, формулювання на кшталт "президентка здійснює державний візит" є некоректними з точки зору Швейцарії... Але коли інші держави (заявляють, що вони) приймають президентку Швейцарії з державним візитом, то такий термін є цілком прийнятним", - йдеться в урядових роз’ясненнях.

Варто зауважити, що ця плутанина трапляється не лише під час візиту в Україну, тому неточності у формулюваннях в повідомленні ОПУ напевно не матимуть негативного впливу на відносини та на перебіг візиту.

Як відомо, президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруги прибула в Україну з триденним візитом і планує відвідати із Зеленським Донбас

Нагадаємо, що Швейцарія вирішила відкрити кордони для неодружених пар, яких розлучив коронавірус.