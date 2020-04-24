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Конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень, перенесуть через епідемію

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:15

Щорічна зустріч високого рівня, присвячена реформам в Україні, не буде проведена в липні, як планувалося початково.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма"

Коментуючи імовірність проведення конференції з питань реформ у Вільнюсі, Кулеба повідомив, що є рішення про "перенесення" цього заходу на невизначений час.

Таким чином, ця конференція стала першим заходом високого рівня, що був запланований на липень і буде офіційно перенесений через епідемію коронавірусу. Ця зустріч була запланована на 7 липня.

Кулеба додав, що з тієї ж причини будуть перенесені й інші заходи високого рівня – очевидно, йдеться про ті, що потребували особистої присутності. "Ми всі розуміємо, що проведення конференцій та самітів не буде відновлене ближчим часом", - пояснив міністр.

Раніше повідомлялося що президент і прем'єр поїдуть до Литви на конференцію з питань реформ в Україні.

Нагадаємо, минулого року конференція з питань реформ в Україні відбулась у Канаді, а у 2018-му проходила у Копенгагені.

Традиційно, ключовою аудиторією конференції є іноземні та українські державні посадовці, бізнесмени високого рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

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