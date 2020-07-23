Президент Швейцарии привезла на Донбасс 17 грузовиков гуманитарной помощи

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прибыла на Донбасс с президентом Владимиром Зеленским, где передала 17 грузовиков с гуманитарной помощью Швейцарии для очистки питьевой воды.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зоммаруга и Зеленский посетили коммунальное предприятие "Вода Донбасса", которое обеспечивает около 4 млн жителей Донецкой области, в том числе украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, питьевой водой.

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По словам Зеленского, сегодня Швейцария передала 17 грузовиков с гуманитарной помощью.

"15 из них - это химикаты и реагенты. Один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. Еще один - гидролизные аппараты для очистки воды - в Волноваху и Мариуполь", - рассказал Зеленский.

Зоммаруга подчеркнула, что речь идет о 300 тоннах помощи для очистки воды, а также о соответствующих приборах, которые помогут получать людям надежную чистую воду.

"Меня радует, что моя поездка в Украину дала мне возможность посетить это символическое место и отметить швейцарские меры и сотрудничество с Украиной в области водоснабжения... Швейцария - единственное государство, которое предоставляет гуманитарную помощь гражданскому населению Украины по обе стороны линии разграничения с 2015 года", - прокомментировала президент Швейцарии передачу гуманитарной помощи.

Она отметила, что это не последняя партия помощи, в сентябре будет еще одна. "Швейцария не оставит украинский народ в зоне конфликта", - отметила Зоммаруга.

Швейцарская программа сотрудничества с Украиной предусматривает 1,4 млн швейцарских франков в 2020 году на нужды воды Донбасса.

Как сообщили в офисе президента Украины, во время визита на Донбасс Зеленский и Зоммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

На Луганщине они ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Напомним, пресс-служба президента Украины ошибочно назвала "главой государства" президента Швейцарии, которая не имеет такого статуса.