У Бельгії кількість нових випадків коронавірусу за тиждень зросла на 91%

У Бельгії протягом тижня з 13 по 19 липня щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу – це на 91% більше ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

З початку епідемії в Бельгії було діагностовано 64 627 випадків захворювання Covid-19.

Нові дані показують, що за останню добу в країні виявили 369 нових випадків захворювання. Висока цифра пояснюється довгими вихідними у Бельгії, хоча напередодні повідомлялося про 370 нових випадків. 370 випадків за один день – це добовий показник, який не був досягнутий з 20 травня з 381 випадком.

У четвер відбудеться засідання нової Ради національної безпеки, на якому очікується розгляд про перехід країни до п’ятої фази послаблення коронавірусних обмежень з 1 серпня.

Однак, як повідомлялося, у зв’язку зі зростанням числа нових заражень, подальшого послаблення карантину очікувати не варто.