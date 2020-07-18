350 хворих і 2 тисячі на карантині: у Польщі десятки весіль закінчилися спалахом коронавірусу

З початку червня, коли у Польщі дозволили проводити весілля за участі до 150 осіб, близько 30 свят закінчилися спалахом коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

За ці півтора місяці щонайменш 29 весіль закінчилися спалахом коронавірусу. 351 людей заразилися, а 2333 гостям довелося самоізолюватися.

У Департаменті охорони здоров’я кажуть, що на таких святах люди у підсумку дуже часто забувають про заходи обережності.

Оскільки дуже важко встановити, хто контактував із людиною, в якої потім виявили коронавірус, усім гостям доводиться йти на самоізоляцію до з'ясування, чи вони також заразилися.

Найбільше таких випадків сталося у Малопольському воєводстві. Місцеві органи охорони здоров’я рекомендували поки відмовитися від проведення весіль у чотирьох повітах, де ситуація з коронавірусом найбільш ризикова.

В органах охорони здоров’я радять якщо організовувати весілля, то на відкритому повітрі, а також закликають людей з групи ризику скоротити час перебування на святі, на додачу до елементарних заходів обережності.

За останню добу у Польщі виявили 339 нових хворих на коронавірус, померли 6 осіб. Загальна кількість випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 39 746, а померлих - 1618.

Абсолютна більшість заражень припадає на Сілезьке воєводство – вже понад 14 300, що становить більше третини від загальної кількості.

Щоденний приріст заражень у липні дещо знизився, порівняно з червнем. Кількість "активних" випадків стабільно знижується з середини червня.