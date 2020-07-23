В Польше зафиксировали значительный прирост суточных случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Польши объявило в четверг о 418 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и смерть еще 9 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Это самый высокий показатель заражения с 17 июня, когда было обнаружено 506 новых случаев коронавируса. В среду было зарегистрировано 380 случаев, во вторник - 399.

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Министерство также объявило о смерти 9 человек в возрасте от 37 до 83 лет.

"Большинство людей имели сопутствующие заболевания", - добавили в ведомстве.

Всего в Польше с начала эпидемии подтверждено заражение 41 580 человек, из них 1651 умерли.

Как сообщалось, с начала июня, когда в Польше разрешили проводить свадьбы с участием до 150 человек, около 30 праздников закончились вспышкой коронавируса. 351 человек заразился, а 2333 гостям пришлось самоизолироваться.

Между тем в Бельгии в течение недели с 13 по 19 июля ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса - это на 91% больше чем на предыдущей неделе.