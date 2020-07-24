Хакери атакували урядові сайти Північної Македонії

У ніч на п’ятницю хакери атакували сайти міністерства освіти і науки та міністерства охорони здоров'я Північної Македонії, доступ до ресурсів був заблокований.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

На сайтах з’явився чорний фон з текстом та зображенням Anonymous в масці. Відповідальність за хакерську атаку взяла на себе група AnonOpsMKD.

Раніше це об'єднання хакерів направило звернення македонським партіям, що пройшли до парламенту на виборах 15 липня, в якому заявила, що в разі призначення керівником уряду країни албанця вони "перевернуть Македонію".

"Якщо ДУІ (албанський "Демократичний союз за інтеграцію") змусить вас обрати прем'єр-міністром албанця, ми перевернемо всю Македонію з ніг на голову, і протягом 24 годин влаштуємо в країні кінець світу. Не жартуйте з македонським народом...Чекайте нас", - підкреслюється в заяві AnonOpsMKD.

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"Ми - не росіяни, не китайці, не угорці, ми - примари, яких вам ніколи не знайти. Наша IP-адреса знаходиться на Марсі, і шукати її марно", - зазначили хакери.

Парламентські вибори у Північній Македонії відбулися 15 липня. Під час голосування хакерської атаки зазнали сайти Державної виборчої комісії та деяких ЗМІ. AnonOpsMKD стверджує, що до кібератаки на ДВК причетні хакери з Косова.

Згідно з неофіційними результатами голосування, коаліція під керівництвом Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) "Можемо" здобула 46 депутатських мандатів, коаліція ВМРО-ДПМНЄ ("Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності") - 44, ДУІ -15, Aльянс для албанців та Aльтернатива - 12, "Левица" - 2 та "Демократична партія албанців" (ДПА) - 1.

За таких результатів СДСМ може сформувати урядову коаліцію з ДУІ.