Хакеры атаковали правительственные сайты Северной Македонии

В ночь на пятницу хакеры атаковали сайты министерства образования и науки и министерства здравоохранения Северной Македонии, доступ к ресурсам был заблокирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

На сайтах появился черный фон с текстом и изображением Anonymous в маске. Ответственность за хакерскую атаку взяла на себя группа AnonOpsMKD.

Ранее это объединение хакеров направило обращение македонским партиям, прошедшим в парламент на выборах 15 июля, в котором заявило, что в случае назначения главой правительства страны албанца они "перевернут Македонию".

"Если ДУИ (албанский "Демократический союз за интеграцию") заставит вас выбрать премьер-министром албанца, мы перевернем всю Македонию с ног на голову, и в течение 24 часов устроим в стране конец света. Не шутите с македонским народом... Ждите нас", - подчеркивается в заявлении AnonOpsMKD.

"Мы - не русские, не китайцы, не венгры, мы - призраки, которых вам никогда не найти. Наш IP-адрес находится на Марсе, и искать его бесполезно", - отметили хакеры.

Парламентские выборы в Северной Македонии состоялись 15 июля. Во время голосования хакерской атаке подверглись сайты Государственной избирательной комиссии и некоторых СМИ. AnonOpsMKD утверждает, что к кибератакам на Избирком причастны хакеры из Косово.

Согласно неофициальным результатам голосования, коалиция под руководством Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) "Можем" получила 46 депутатских мандатов, коалиция ВМРО-ДПМНЕ ("Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства") - 44, ДУИ - 15, Aльянс для албанцев и Aльтернатива - 12 "Левица" - 2 и "Демократическая партия албанцев" - 1.

При таких результатах СДСМ может сформировать правительственную коалицию с ДУИ.