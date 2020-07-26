Керівна партія Польщі відмежувалась від намірів вийти зі Стамбульської конвенції

Керівна партія Польщі "Право і справедливість"(ПіС) дистанціювалася від пропозиції міністра юстиції вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту прав жінок, заявивши, що не всі члени коаліції висловилися за це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ПіС і її партнери по коаліції, тісно пов'язані з католицькою церквою, раніше критикували Стамбульську конвенцію як занадто ліберальну, але не прийняли жодних кроків для виходу з неї.

У суботу міністр юстиції Збігнєв Зьобро, який представляє меншу праву партію в правлячій коаліції, заявив, що його міністерство направить в понеділок запит до міністерства праці та сім'ї, щоб почати процес виходу з договору.

Зьобро сказав, що Польща має в своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що договір порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.

Але в неділю чиновники ПіС зробили крок назад.

"Рішення ще не прийняті. Це не наша спільна позиція. У міністра є деякі міркування. Якщо він представить (свою пропозицію), ми її проаналізуємо", - заявила речниця ПіС Аніта Червінська.

Також прессекретар уряду Пйотр Мюллер заявив, що Кабінет міністрів ще не прийняв рішення за цією конвенцією.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич заявила в неділю, що Польща не повинна виходити з договору.

Формально парламент повинен буде прийняти новий закон про вихід зі Стамбульської конвенції, який потім повинен буде підписати президент Анджей Дуда.

У минулому Дуда критикував цей договір.