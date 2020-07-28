МЗС Німеччини застерегло громадян від поїздок до трьох регіонів Іспанії

МЗС Німеччини не рекомендує своїм громадянам їздити у три регіони Іспанії, де спостерігається зростання числа випадків коронавірусу, в тому числі у Каталонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рекомендації стосуються Каталонії з туристичним мегаполісом Барселоною і пляжами Коста-Брава, а також провінцій Арагон і Наварра.

Федеральне міністерство закордонних справ обґрунтувало цей крок у своїх рекомендаціях щодо поїздок до Іспанії "високим рівнем інфікування та місцевими обмеженнями".

Однак федеральний уряд раніше не відносив три найбільш постраждалих регіони до числа зон ризику. Такий крок дозволив би відпочивальникам скасувати бронювання безкоштовно.

Ті, хто повертається зі згаданих регіонів, в майбутньому повинні будуть пройти тест на коронавірус в Німеччині.

Рекомендація МЗС не поширюється на Балеарські острови з курортним островом Майорка і Канарські острови.

Нагадаємо, 26 липня МЗС Іспанії запевнило, що епідемічна ситуація в країні під контролем.

Як повідомлялося, Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії.

Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п'ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.