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МИД Германии предостерег граждан от поездок в три региона Испании

Вторник, 28 июля 2020, 12:57

МИД Германии не рекомендует своим гражданам поездки в три региона Испании, где наблюдается рост числа случаев коронавируса, в том числе в Каталонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Рекомендации касаются Каталонии с туристическим мегаполисом Барселоной и пляжами Коста-Брава, а также провинций Арагон и Наварра.

Федеральное министерство иностранных дел обосновало этот шаг в своих рекомендациях относительно поездок в Испанию "высоким уровнем инфицирования и местными ограничениями".

Однако федеральное правительство по-прежнему не относит три наиболее пострадавших региона к числу зон риска. Такой шаг позволил бы отдыхающим отменить бронирование бесплатно.

Те, кто возвращается из упомянутых регионов, в будущем должны будут пройти тест на коронавирус в Германии.

Рекомендация МИД не распространяется на Балеарские острова с курортным островом Майорка и Канарские острова.

Напомним, 26 июля МИД Испании заверил, что эпидемическая ситуация в стране под контролем.

Как сообщалось, Великобритания ввела 14-дневный карантин для тех, кто прибывает из Испании.

Такое решение было принято в субботу после нового всплеска заражения коронавирусом в Испании, когда в пятницу было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.

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