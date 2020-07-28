Артефакти зі Святої Софії, перетвореної на мечеть, хочуть експонувати в окремому музеї

Артефакти зі Святої Софії (Айя-Софії) у Стамбулі, перетвореної на мечеть, хочуть експонувати в окремому музеї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Demirören News Agency, про це розповів директор департаменту культури і туризму Стамбула Джошкун Їлмаз.

За його словами, музей планують розмістити в іншій історичній будівлі на площі Султанахмет, поруч із Музеєм турецького та ісламського мистецтва.

У ньому розмістять не лише артефакти з Айя-Софії , зокрема й ті, що останнім часом були заховані у фондах, але й деякі інші. Водночас, якась частина пам'яток залишиться у соборі, перетвореному на мечеть.

Орієнтовну дату відкриття нового музею поки не повідомляють.



Нагадаємо, минулої п’ятниці кілька тисяч мусульман, включно з президентом Туреччини, вперше за 86 років зібралися на молитву в Айя-Софії.

10 липня суд анулював статус музею, який зберігався за собором Святої Софії з 1934 року.

Собор Святої Софії був побудований як православний християнський собор і вперше перетворений на мечеть після османського завоювання дев'ять століть потому.

1500-річний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО став музеєм у 1934 році.