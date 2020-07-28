Артефакты из Святой Софии, превращенной в мечеть, хотят экспонировать в отдельном музее

Артефакты из Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, превращенной в мечеть, хотят экспонировать в отдельном музее.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Demirören News Agency, об этом рассказал директор департамента культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз.

По его словам, музей планируют разместить в другом историческом здании на площади Султанахмет, рядом с Музеем турецкого и исламского искусства.

В нем разместят не только артефакты из Айя-Софии, в том числе те, что в последнее время хранились в фондах, но и некоторые другие. В то же время, какая-то часть артефактов останется в соборе, превращенном в мечеть.

Ориентировочную дату открытия нового музея пока не сообщают.

Напомним, в прошлую пятницу несколько тысяч мусульман, включая президента Турции, впервые за 86 лет собрались на молитву в Айя-Софии.

10 июля суд аннулировал статус музея, который сохранялся за собором Святой Софии с 1934 года.

Собор Святой Софии был построен как православный христианский собор и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.