Німеччина виступила за збереження відкритими внутрішніх кордонів ЄС

У Німеччині обговорюють низку заходів для зменшення кількості нових випадків інфікування у період відпусток, але проти закриття внутрішніх кордонів ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У міру того, як зростає занепокоєння з приводу сплеску нових випадків після повернення відпочиваючих, що переносять COVID-19 з інших країн, в Німеччині планують тестування в аеропортах і попередження про поїздки в райони високого ризику.

Офіційні особи заявили, що закриття внутрішніх кордонів ЄС для туристичних поїздок зараз не розглядається як варіант.

Один з керівників ХДС Ральф Брінкхаус заявив, що свобода пересування в межах Шенгенської зони знаходиться в "ДНК" ЄС.

Брінкхаус додав, що в даний час питання про введення прикордонного контролю не обговорюється і що закриття транскордонних поїздок в ЄС буде залежати від визначення "конкретної загрози".

"Вам просто потрібно почекати і подивитися, як ситуація буде розвиватися восени", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив, що він проти введення нового прикордонного контролю з сусідніми країнами.

"Я не можу собі уявити відновлення прикордонного контролю на всій території Німеччини", - сказав він, пославшись на "величезні політичні проблеми", викликані тимчасовим прикордонним контролем з Францією, Швейцарією, Австрією і Данією.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.