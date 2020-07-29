Германия выступила за сохранение открытыми внутренних границ ЕС

В Германии обсуждают ряд мер для уменьшения количество новых случав инфицирования, особенно среди отдыхающих, но против закрытия внутренних границ ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По мере того, как растет беспокойство по поводу всплеска новых случаев после возвращения отдыхающих, переносящих COVID-19 из других стран, в Германии планируют тестирование в аэропортах и ​​предупреждения о поездках в районы высокого риска.

Официальные лица заявили, что закрытие внутренних границ ЕС для туристических поездок в настоящее время не рассматривается в качестве варианта.

Один из руководителей ХДС Ральф Бринкхаус заявил, что свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны находится в "ДНК" ЕС.

Бринкхаус добавил, что в настоящее время вопрос о введении пограничного контроля не обсуждается и что закрытие трансграничных поездок в ЕС будет зависеть от определения "конкретной угрозы".

"Вам просто нужно подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться осенью", - сказал он.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что он против введения нового пограничного контроля с соседними странами.

"Я не могу себе представить возобновление пограничного контроля на всей территории Германии", - сказал он, сославшись на "огромные политические проблемы", вызванные временным пограничным контролем с Францией, Швейцарией, Австрией и Данией.

Как сообщалось, Европейский Союз намерен оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников с большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.