Компанія-оператор "Північного потоку-2" подала апеляцію на рішення Суду ЄС

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором будівництва газопроводу "Північний потік-2", подала апеляцію на рішення Суду ЄС щодо роботи трубопроводу в рамках Газової директиви ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"20 травня 2020 року суд прийняв рішення про відмову в розгляді позову з процесуальних міркувань. Суд не відхилив позов по суті. Компанія Nord Stream 2 AG не поділяє аргументації суду, що стосується процесуальних питань, і як і раніше переконана, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією", - заявили в компанії.

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво та експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" була зупинена в грудні, коли компанія з прокладання труб Allseas припинила свою діяльність через санкції США, націлені на компанії, що надають судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкції США націлені саме на більш передові судна, що використовують технологію самопозиціонування і не потребують використання якорів.

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