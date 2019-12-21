Санкції запрацювали: ключовий підрядник Газпрому заморозив будівництво Північного потоку-2

Швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Про це йдеться у повідомленні для преси, опублікованому в ніч на суботу на сайті компанії.

Allseas наголосила, що зупинка роботи здійснена через початок роботи санкційних положень щодо "Північного потоку-2". За кілька годин до того президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, який запроваджує серед іншого механізм санкцій проти компаній, які будують підводну частину російського газопроводу в Балтійському морі.

"На виконання оборонного бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), компанія Allseas призупнила роботи з прокладки газопроводу Nord Stream 2. Компанія буде діяти у відповідності до положень про згортання робіт, передбачених цим проектом", йдеться у повідомленні.

Як відомо, NDAA передбачає, що компанії, які добровільно вийдуть з російського трубопровідного проекту, зможуть уникнути американських санкцій.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.