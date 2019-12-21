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Санкції запрацювали: ключовий підрядник Газпрому заморозив будівництво Північного потоку-2

Субота, 21 грудня 2019, 08:30

Швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Про це йдеться у повідомленні для преси, опублікованому в ніч на суботу на сайті компанії.

Allseas наголосила, що зупинка роботи здійснена  через початок роботи санкційних положень щодо "Північного потоку-2". За кілька годин до того президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, який запроваджує серед іншого механізм санкцій проти компаній, які будують підводну частину російського газопроводу в Балтійському морі.

"На виконання оборонного бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), компанія Allseas призупнила роботи з прокладки газопроводу  Nord Stream 2. Компанія буде діяти у відповідності до положень про згортання робіт, передбачених цим проектом", йдеться у повідомленні.

Як відомо, NDAA передбачає, що компанії, які добровільно вийдуть з російського трубопровідного проекту, зможуть уникнути американських санкцій.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що  газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.

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Північний потік-2
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