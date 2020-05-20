Суд ЄС відхилив позов "Північного потоку-2" щодо норм газової директиви

Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення оприлюднене на сайті суду.

"Генеральний суд Європейського Союзу оголошує, що дії, вчинені Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу, на трубопроводи з третіх країн, є неприпустимими", - йдеться у рішенні суду.

Швейцарська компанія Nord Stream AG, в якій російська компанія ПАТ "Газпром" має 51% акцій, володіє та експлуатує трубопровід "Північний потік-1", який забезпечує потік газу між Виборгом (Росія) та Лубміном (Німеччина), поблизу Грейфсвальда (Німеччина). Будівництво цього трубопроводу було завершено в 2012 році, і він повинен експлуатуватися протягом 50 років.

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво та експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральний суд зазначає, серед іншого, що Nord Stream AG не мав права експлуатувати та/або продовжувати експлуатувати подвійну трубопровідну систему "Північний потік", вільно від будь-яких регуляторних обмежень ЄС, принаймні, що стосується частину лінії, яка знаходиться на території ЄС, в даному випадку в територіальному морі держави-члена", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

Читайте також – "Удар по "Північному потоку-2": які наслідки матиме рішення німецького регулятора"